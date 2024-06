Álvaro Pacheco ainda não venceu no comando do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Álvaro Pacheco ainda não venceu no comando do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 16/06/2024 21:52

adiantou que deve deixar de lado o esquema com três zagueiros, diante do desempenho melhor dos jogadores numa linha de quatro defensores.

Álvaro Pacheco não escondeu a frustração com o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro em São Januário, neste domingo (16) principalmente porque viu sua equipe melhor. O treinador aprovou a atuação e, diante do desempenho melhor dos jogadores numa linha de quatro defensores.

"A equipe vem crescendo. Aquilo que sinto é uma frustração muito grande. Mereciam os três pontos porque foram a melhor equipe em campo. Em função da evolução, vamos entendendo onde se sentem mais confortáveis. Jogamos no 4-3-3, muitas das vezes no 4-4-2. Estou feliz pela exibição, mas triste pelo resultado", avaliou.



O técnico português ainda saiu em defesa de Galdames, que ouviu a torcida do Vasco pedir para que ele fosse substituído no início do segundo tempo, e ainda foi vaiado ao sair, na parte final da partida.



"Galdames fez um jogo fantástico, mas eu entendo e respeito a opinião da torcida, que tem sempre razão. Mas, enquanto técnico e diante da estratégia para o jogo, ele e Zé fecharam os espaços. Foi o rei da ação, um jogo posicional muito grande. Soube temporizar quando estava em inferioridade numérica e quando tinha que saltar na pressão" analisou.



Pressionado pela torcida após três jogos sem vencer desde que assumiu, Álvaro Pacheco ouvir vaias e alguns gritos de burro ao fim da partida. Ele minimizou a situação e não se mostrou preocupado ao ser perguntado sobre um possível retorno de Ramón Díaz.



"Tem um técnico português que costuma dizer: 'Nós, treinadores, temos sempre que estar com as malas prontas'. Eu estou com muita vontade (de trabalhar no Vasco). É importante as pessoas acreditarem no processos, mas futebol é assim, tenho que estar preparado. Quando está acima de mim a decisão, não controlo", minimizou.



Outras declarações de Álvaro Pacheco



Atuação do Vasco

"Nós produzimos. Tivemos mais arremates, ataques perigosos. Mas temos que ser realistas. Viemos de dois jogos que tivemos resultados que não gostaríamos. A equipe entrou nervosa mas cresceu durante o jogo. Na primeira parte faltou celeridade, capacidade de decisão. Mas melhoramos na segunda parte, tivemos oportunidade. Mas acho que no futebol precisamos de um pouco de sorte. Foi um resultado injusto pelo desempenho dos jogadores".



Conta com Payet contra o Juventude?

" Sei que ele já está fazendo treinamentos de transição, mas amanhã (segunda) vou me conversar com o médico se é possível ele voltar ou não. Gostaria que ele estivesse disponível".



Retorno de Sforza

"Sforza é um jogador que sai da suspensão e, portanto, está mais disponível. Se vai jogar ou não, não sei, vai depender daquilo que é o nosso jogo e do desempenho na semana de treinamentos. Eles têm demonstrado todos eles uma vontade muito grande de ajudar o Vasco".