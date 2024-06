Vegetti é o artilheiro do Vasco na temporada, com 12 gols marcados em 22 jogos - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/06/2024 11:53

fora de casa contra o Juventude, às 20h (de Brasília). O centroavante argentino recebeu o terceiro cartão amarelo



Sem admitir que o time depende de Vegetti, autor de seis dos últimos oito gols do time na temporada, o técnico Álvaro Pacheco, entretanto, considera a ausência importante. Afinal, o argentino é quem mais finalizou certo nos três jogos com o treinador (oito vezes), o único a marcar (na derrota por 6 a 1 para o Flamengo e ainda teve outro anulado no 2 a 0 para o Palmeiras) e constantemente procurado pelos companheiros no ataque.

"Evidentemente que não podemos esconder a qualidade e influência do Vegetti na equipe. Ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Confio em todos os jogadores e vão surgir oportunidades para outros mostrarem o desempenho. Não jogando o Vegetti, outro terá oportunidade", minimizou Pacheco na coletiva de imprensa no domingo (16).



Como não contará com o artilheiro do Vasco na temporada, com 12 gols marcados em 22 jogos, Álvaro Pacheco pode escalar David mais centralizado, abrindo espaço para Rayan na ponta. Outra opção é Clayton Silva, que entrou no fim do segundo tempo contra o Cruzeiro.