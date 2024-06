Payet foi desfalque do Vasco nas últimas duas rodadas do Brasileirão, diante de Palmeiras e Cruzeiro - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/06/2024 15:38 | Atualizado 17/06/2024 15:40

O meio-campista sofreu lesão na coxa direita e está em processo de transição. Nesta segunda-feira (17), ele treinou com bola junto ao restante do elenco vascaíno, mas a atividade de terça (18) será decisiva, já que os atletas relacionados embarcam para Caxias do Sul à tarde.

Segundo informações divulgadas pelo Canal 'Atenção, Vascaínos!', Payet deve permanecer no Rio de Janeiro para seguir treinando e, com isso, retornar aos gramados no sábado (22), quando o Vasco enfrenta o São Paulo, em São Januário.

Retorno de Lucas Piton

Outro desfalque importante do Vasco no empate sem gols com o Cruzeiro foi Lucas Piton, que será reavaliado pelo departamento médico e tem boas chances de ser relacionado para enfrentar o Juventude.

Diante do time mineiro, no último domingo (16), o lateral-esquerdo titular não teve condições de jogo por causa de uma virose e deu lugar a Victor Luís entre os 11 iniciais.

Situação na tabela

O Vasco ainda não venceu sob o comando do técnico Álvaro Pacheco e busca retornar aos trilhos no Campeonato Brasileiro. Até aqui, com o português, foram duas derrotas e um empate em três partidas disputadas. O Cruz-Maltino ocupa a 15ª posição na tabela, com sete pontos - um de vantagem sobre o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento.