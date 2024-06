Álvaro Pacheco tem muitos problemas a resolver no Vasco - Leandro Amorim / Vasco.

Publicado 17/06/2024 08:51 | Atualizado 17/06/2024 09:04

Rio - A campanha do Vasco neste começo de Brasileiro é decepcionante em todos os sentidos. Com apenas sete pontos em nove jogos, o Cruz-Maltino tem a pior defesa da competição e o segundo ataque mais inoperante dos clubes da Série A.

No total, o clube carioca fez sete gols em nove partidas. Apenas Grêmio e Fortaleza fizeram menos, porém, o clube gaúcho tem dois jogos a menos que o Cruz-Maltino e o Leão tem também uma partida por fazer para igualar o número de confrontos do clube de São Januário.



Das nove partidas que disputou na competição, o Vasco passou em branco em quatro oportunidades: na goleada para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, na derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, em Curitiba, na derrota para o Palmeiras por 2 a 0, em São Paulo, e no empate sem gols contra o Cruzeiro, na última rodada.



A equipe de São Januário demonstra uma dependência grande de Pablo Vegetti. O argentino é o artilheiro do Campeonato com quatro gols, ao lado de Everaldo, do Bahia. Juntos, os outros jogadores do clube carioca fizeram apenas três gols, um a menos que o artilheiro, na competição.