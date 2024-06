Lucas Piton - Daniel Ramalho/Vasco

Lucas PitonDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 18/06/2024 10:28 | Atualizado 18/06/2024 10:29

Rio - O Vasco deve ter o desfalque do lateral-esquerdo Lucas Piton em mais uma partida. O jogador se recupera de uma virose e não participou do treinamento desta última segunda-feira (17), no CT Moacyr Barbosa. Sem condições físicas, ele deve ser preservado da partida contra o Juventude.

Lucas Piton foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, no último domingo (16), em São Januário, mas passou mal durante o aquecimento e foi vetado de última hora. Ele foi substituído por Victor Luís, que deve seguir como titular na posição.

O Vasco enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino busca a primeira vitória sob o comando de Alvaro Pacheco e ocupa o 15º lugar no campeonato, com sete pontos.