Vasco irá reencontrar Nenê nesta quarta-feiraGabriel Tadiotto/E.C. Juventude

Publicado 18/06/2024 09:50 | Atualizado 18/06/2024 10:26

Rio - Identificado com o Vasco, Nenê estará defendendo o Juventude, nesta quarta-feira, em duelo entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, às 19 h (de Brasília). Para voltar a vencer pela competição, o Cruz-Maltino terá que superar uma sequência ruim contra o veteranos nas últimas partidas.

Nos últimos três jogos que enfrentou o Vasco, Nenê obteve duas vitórias e um duelo acabou empatado. Todos os confrontos aconteceram enquanto o Vovô defendia o Fluminense. A última vitória do clube de São Januário contra o veterano ocorreu em 2019.



Naquela ocasião, no dia 20 de julho, o Cruz-Maltino levou a melhor e derrotou o Fluminense, em São Januário, por 2 a 1, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, Nenê encarou o Vasco em mais três oportunidades pelo Tricolor e saiu invicto.



O veterano voltou ao Vasco em 2021 e atuou no clube carioca até o meio do ano passado. Depois, Nenê se transferiu para o Juventude, ajudou a equipe gaúcha no acesso para a Série A e agora irá reencontrar o Cruz-Maltino.