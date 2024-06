Philippe Coutinho durante visita a São Januário, em 2017 - Divulgação/Vasco

"Um ponto muito positivo é que o Coutinho quer jogar no Vasco. É a primeira, segunda e terceira opção dele. Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial pelo Coutinho e por toda a família dele. Já fizemos a proposta para o Coutinho. Está sendo avaliada, fazendo alguns ajustes com toda a gestão esportiva do Coutinho. Ele está abrindo mão de muita coisa para vir para o Vasco. Eu estou fazendo um esforço absurdo para atender o Coutinho, para que a gente consiga chegar no final feliz. Está tudo construindo, está andando muito bem. É que a gente fica muito ansioso para que isso cegue logo num final. Espero que seja um final feliz", disse Pedrinho.

"Eu não gosto de falar (antes), mas está bem encaminhado. A proposta foi entregue para a gestão do Coutinho. O Coutinho está avaliando. Se tiver que fazer algum ajuste, a gente vai, dentro das nossas possibilidades, fazer. As duas partes querem muito. O Coutinho quer muito. Eu, representante dos vascaínos, quero muito. Vou fazer tudo, tudo para que o Coutinho venha para o Vasco", completou.

Os possíveis retornos do meia Alex Teixeira e do volante Souza ao Vasco também foram tema da entrevista. Isso porque Philippe Coutinho pediu a contratação da dupla

"São coisas que pode acontecer dentro do contrato, mas com o ponto final para sim ou para não, aí a gente conversa sobre essa situação", sintetizou Pedrinho.