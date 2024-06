Nonato perdeu espaço no Santos e tem sido pouco aproveitado - Raul Baretta / Santos FC

Publicado 19/06/2024 12:20 | Atualizado 19/06/2024 12:21

Rio - O Vasco monitora o mercado em busca de oportunidades para reforçar o elenco para o restante da temporada. E um dos nomes na lista é o volante Nonato, do Santos. O jogador, de 26 anos, tem sido pouco aproveitado pelo técnico Fabio Carille e tem o futuro indefinido. A informação foi dada inicialmente pelo portal "De olho no Peixe" e confirmada pelo DIA.

A diretoria do Vasco apenas procurou informações sobre Nonato e ainda não enviou uma proposta. A diretoria avalia a possibilidade e o modelo mais adequado para o negócio. Além do Cruz-Maltino, o Shimizu S-Pulse, do Japão, também tentou negociar um empréstimo, mas o clube japonês atingiu o número máximo de estrangeiros no elenco e encerrou as conversas.

Revelado no Internacional, Nonato subiu para o profissional em 2020. Após um bom início, perdeu espaço e foi emprestado ao Fluminense. O jogador teve um bom desempenho e chamou a atenção do Ludogorets, da Bulgária, em 2022. Ele foi negociado por US$ 1,7 milhões de dólares (cerca de R$ 8,8 milhões na cotação da época) e deixou o Tricolor em meio ao empréstimo.

Nonato foi titular no começo da passagem pelo clube búlgaro, mas aos poucos foi perdendo espaço. O meia demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro e foi emprestado ao Santos no ano passado. O Peixe adquiriu os direitos econômicos no fim de 2023 por 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões), sendo que 500 mil euros ficaram de crédito para o Ludogorets em uma futura negociação.

Apesar de ter sido contratado em definitivo, Nonato tem sido pouco aproveitado no Santos. Na temporada, jogou oito partidas, sendo sete no Paulistão. Na fase final do estadual, não jogou nenhuma partida. Já na Série B do Brasileirão, o jogador atuou apenas seis minutos contra o América-MG, no dia 24 de maio. Ou seja, quase um mês sem entrar em campo. Ele chegou a ficar dois meses sem jogar.