Álvaro Pacheco busca primeira vitória no comando do VascoLeandro Amorim / Vasco.

Publicado 19/06/2024 15:47 | Atualizado 19/06/2024 15:48

Caxias do Sul - O Vasco terá o Juventude pela frente nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, e busca reencontrar as vitórias no Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho, porém, ainda não foi derrotado jogando em casa nesta edição da competição - foram duas vitórias e dois empates.

Até aqui, o Alviverde duelou com Corinthians (2-0), Athletico-PR (1-1), Atlético-GO (1-0) e Vitória (1-1) em Caxias do Sul.



Do outro lado, o Cruz-Maltino vive situação totalmente oposta na competição. A equipe comandada por Álvaro Pacheco sequer pontuou em confrontos longe do Rio de Janeiro e busca ainda a primeira vitória sob o comando do português.