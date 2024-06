Léo Jardim foi bastante exigido nos últimos quatro jogos - Leandro Amorim / Vasco

O Vasco sofreu 74 finalizações em quatro partidas sob o comando de Alvaro Pacheco (uma média de 18,5 finalizações sofridas por jogo). É o pior índice do Brasileirão. O Palmeiras, por exemplo, é o time que mais finaliza com uma média de 18,3 por partida — ou seja, o Cruz-Maltino tem uma média de tentativas contra a própria meta superior ao time que mais arrisca no campeonato.

Um dos motivos para a defesa sofrer tanto é a falta de proteção do meio-campo na frente da área. O Vasco deixa espaços no setor, e os adversários têm aproveitado. Apesar de enfrentar Flamengo e Palmeiras nos dois primeiros jogos, Alvaro Pacheco não conseguiu se recuperar contra Cruzeiro e Juventude, onde o Cruz-Maltino sofreu 21 finalizações (sendo 13 do time gaúcho) e finalizou apenas 18 vezes.

Com a derrota diante do Juventude, o Vasco corre risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ocupa o 16º lugar com sete pontos. O próximo compromisso será contra o São Paulo, no sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada. A tendência é que o time seja comandado pelo interino Rafael Paiva.