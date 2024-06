Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Leandro Amorim / Vasco

Jogadores do Vasco reunidos no gramadoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 20/06/2024 16:56

O local foi liberado na manhã desta quinta, 20, após perícia das forças de segurança. Assim, o voo da delegação saiu somente no início da tarde.

Poucos torcedores foram ao aeroporto do Galeão para protestar. Mesmo assim, a delegação não passou pelo saguão principal e desceu direito na pista. Além disso, o policiamento foi reforçado no local.

Situação do Vasco

Com a derrota para o Juventude, o Vasco segue estacionado nos sete pontos no Brasileirão e ocupa a 16ª posição do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no sábado (22), às 21h30, em São Januário, contra o São Paulo.