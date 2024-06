Vasco e São Paulo medem forças no sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 20/06/2024 18:36 | Atualizado 20/06/2024 18:53

Os volantes foram advertidos na primeira etapa, após cometerem faltas um pouco mais fortes no adversário. Já o lateral levou cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo. Ele derrubou o atacante do Juventude, que entraria cara a cara, e foi expulso. Na cobrança, Jean Carlos mandou para as redes e fechou o placar.



Sendo assim, os três estão suspensos e não estarão à disposição da comissão técnica no confronto de sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

Momento conturbado

O Vasco está em crise e busca reencontrar o caminho das vitórias para espantar a má fase. O técnico Álvaro Pacheco, que chegou ao clube há menos de um mês, foi demitido no início da noite deste quinta (20)

Com o português no comando, o Gigante da Colina sofreu três derrotas fora de casa (Flamengo, Palmeiras e Juventude) e empatou uma partida em São Januário, sem gols, com o Cruzeiro.

Situação na tabela

Com o péssimo desempenho em campo e os resultados negativos, o Vasco se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino é o 16º colocado, com sete pontos. O Corinthians, primeiro time no Z4, também tem sete.