Bandeira do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/06/2024 20:29

Rio - Os resultados não ajudaram, assim como a performance no time na derrota por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta-feira (19), e o Vasco entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando agora a 17ª posição com apenas sete pontos em 10 rodadas.

O Cruz-Maltino foi parar no Z4 após o triunfo do Vitória no Atlético-MG, nesta quinta-feira, no Barradão, em Salvador, pelo placar de 4 a 2. O Leão, que iniciou a rodada na lanterna, pulou para a 15ª colocação e respira na tabela.

A crise do Vasco só aumenta em meio aos problemas envolvendo SAF e clube associativo. Após o novo revés pelo Brasileirão, a direção optou por demitir o técnico Álvaro Pacheco e toda sua comissão, assim como o comum acordo pela saída do diretor Pedro Martins.

A zona de rebaixamento do Brasileirão, além do Vasco, também tem Corinthians, Grêmio e Fluminense - este sendo o lanterna e também em grave crise.