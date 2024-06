Álvaro Pacheco não é mais técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Álvaro Pacheco não é mais técnico do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 20/06/2024 18:49

Rio - Chegou ao fim a passagem relâmpago do técnico Álvaro Pacheco pelo Vasco. No início da noite desta quinta-feira (20), o Cruz-Maltino anunciou a saída do treinador após quatro jogos sem vitória e um desempenho muito ruim dentro de campo. Rafael Paiva volta a assumir o comando da equipe interinamente.

Além de Pacheco, o diretor executivo Pedro Martins também deixará seu cargo em comum acordo, segundo o clube, mas realizará a transição para um novo profissional do futebol, que será iniciada nos próximos dias. O dirigente foi contratado pela SAF no dia 1º de maio e ficou apenas 50 dias no cargo.

derrota por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi, com mais uma atuação sofrível. Pacheco só teve sua demissão oficializada na volta ao Rio, já que o presidente Pedrinho não viajou para Caxias do Sul e decidiu comunicá-lo da decisão pessoalmente. A gota d'água para a diretoria vascaína foi a, com mais uma atuação sofrível. Pacheco só teve sua demissão oficializada na volta ao Rio, já que o presidente Pedrinho não viajou para Caxias do Sul e decidiu comunicá-lo da decisão pessoalmente.

Vale lembrar que as contratações de Álvaro Pacheco e Pedro Martins foram uma escolha da 777 Partners. A SAF acertou a chegada dos dois dias antes da decisão judicial que determinou a volta do controle do futebol ao associativo. Martins e Lúcio Barbosa, que deixou o cargo de CEO, foram os responsáveis pela negociação com o português.