Ramón Díaz deixou o cargo de treinador do Vasco no fim de abril - Leandro Amorim/vasco

Ramón Díaz deixou o cargo de treinador do Vasco no fim de abrilLeandro Amorim/vasco

Publicado 20/06/2024 22:21

Rio - Após a confirmação da demissão do técnico português Álvaro Pacheco , nesta quinta-feira (20), o Vasco iniciou suas movimentações por um substituto e não descarta voltar atrás e assinar novamente com uma figura bem conhecida. Ramón Díaz, que deixou o cargo no fim de abril, entrou em pauta e está sendo analisado por Pedrinho.

Ramón e Emiliano, seu filho e auxiliar, saíram do Gigante da Colina no dia 27/4 após a goleada sofrida para o Criciúma pelo placar de 4 a 0 dentro de São Januário, pela quarta rodada.

Quem comanda a busca por um novo técnico é Pedrinho. Após a saída de Pedro Martins, diretor-executivo, o presidente terá a responsabilidade de tocar negociações. As informações são do site "ge".

A intenção do mandatário do clube associativo, que controla a SAF após conseguir uma liminar na Justiça, é contratar um profissional que conheça o futebol brasileiro e o elenco do Vasco. Dentro dessas condições, Ramón Díaz aparece com nome bem avaliado internamente. Pai e filho estão no Rio de Janeiro.