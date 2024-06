Bandeira do Vasco em São Januário: estádio poderá ser usado em clássico pelo Brasileirão - Divulgação

Publicado 21/06/2024 12:37

palco do clássico no dia 29, às 19h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão.

Vasco conseguiu a liberação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) para enfrentar o Botafogo em São Januário. E a CBF já confirmou o estádio como o

Para conseguir a aprovação de São Januário - a polícia militar do Rio tem evitado clássicos no estádio por questões de seguranças -, o Vasco terá de cumprir orientações específicas para esta partida.



O principal pedido do Bepe é que a torcida do Botafogo tenha direito a apenas 5% da carga total de ingressos (o mínimo exigido pelo regulamento geral é de 10% para visitantes). A informação é do 'ge', confirmada pela reportagem de O Dia.



Vasco e Botafogo já jogaram desta maneira no Brasileirão de 2023, com vitória cruz-maltina por 1 a 0. Antes da confirmação de São Januário, existia a possibilidade de o clássico ir para Brasília, já que o Maracanã não estaria disponível.



Sem vencer há quarto rodadas, o Vasco enfrenta o São Paulo no sábado, às 21h30, em São Januário, e o Bahia, fora de casa, na quarta-feira (26), antes do clássico.