Ramón Díaz deixou o Vasco há dois meses - Leandro Amorim / Vasco

Ramón Díaz deixou o Vasco há dois mesesLeandro Amorim / Vasco

Publicado 21/06/2024 15:35

Rio - Menos de dois meses após deixar o Vasco, Ramón Díaz está perto de retornar ao clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", o argentino deseja voltar a comandar a equipe de São Januário, e o nome do treinador também é visto com prioridade por Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino.

Ramón Díaz deixou o Vasco após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Criciúma, em São Januário, no dia 27 de abril. No entanto, a decisão foi tomada ainda com a 777 Partners no comando do futebol do clube carioca. Desde maio, a diretoria do Cruz-Maltino obteve na Justiça o direito de ficar à frente novamente do principal esporte do clube.



O argentino continua no Rio de Janeiro e desde que deixou o Vasco deixou claro que não tinha o interesse de ter saído. Existe um problema judicial entre as partes em relação ao fim do vínculo. Ramón entende que foi demitido e o Cruz-Maltino que o treinador pediu demissão. Um retorno seria, inclusive, uma possível solução para a situação.



Ao todo, o treinador esteve à frente do Vasco em 43 partidas, com apenas 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, com um aproveitamento de 52,7%. O Cruz-Maltino está sem técnico desde a demissão de Álvaro Pacheco que comandou a equipe em quatro jogos: três derrotas e um empate.