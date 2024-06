Pedrinho conversa com membros de organizada do Vasco - Reprodução

Publicado 21/06/2024 20:41

Rio - Membros de uma torcida organizada do Vasco protestaram na noite desta sexta-feira (21) em frente ao hotel onde o time se concentra para a partida com o São Paulo, neste sábado (22), em São Januário. Eles exigiram o afastamento de alguns jogadores, como Léo, Maicon, Galdames e Clayton, e fizeram cobranças ao presidente Pedrinho, que conversou com o grupo por aproximadamente 18 minutos.

"Eu não posso expor as coisas que são feitas internamente. É por respeito a vocês, à minha função e aos atletas. O que eu tenho que fazer eu faço internamente. O que peço a vocês é que amanhã tem um jogo importante, a gente precisa ganhar. Sei que vocês vão fazer o papel de vocês, vocês enchem qualquer lugar. Vocês já tiveram algumas atitudes ontem. Daqui a pouco faltam 24 horas para o jogo. As decisões vão ser tomadas internamente. (...) Não vou fazer isso, como vou afastar jogador?", disse Pedrinho ao responder as cobranças.

“Amanhã a gente tem um jogo importante pra cara e a gente precisa ganhar o jogo.”



Pedrinho teve uma longa conversa com os torcedores presentes no hotel.



Fjv_2familia pic.twitter.com/g9DVSyPM6t — Mídia Vascaína (@midiavascaina) June 21, 2024 "Não achei legal ir à casa dos caras, não acho maneiro ameaçar filho. Mas vocês estão lá na arquibancada se f*. Entendo vocês ficarem putos. Esses atletas que estão chegando aqui agora (no hotel) vão entrar como amanhã? A gente não é Vasco? Não quer ganhar o jogo? Reflete o que vocês querem fazer", completou o presidente.

Pedrinho ainda garantiu que está trabalhando duro fora de campo para mudar o cenário do Vasco, mas que não cometerá os erros de gestões anteriores.

— Vocês querem que eu fale pra vocês as mesmas mentiras que os outros fizeram?



| Pedrinho, em conversa com torcedores em hotel na Barra. pic.twitter.com/8maPqAYwk2 — NewsColina (@newscolina) June 21, 2024 "Vocês querem que eu chegue aqui e faça o que todos os outros fizeram? Que fale as mesmas mentiras? Querem que eu tenha as mesmas atitudes deles, que não mudaram p... nenhuma? Eu tenho quatro meses de gestão, sendo quatro no clube associativo e um na SAF. Não posso mudar 20 anos em um mês. Eu me entrego todos os dias e tento fazer o melhor para vocês", afirmou.

Pouco depois da conversa, um ônibus descaracterizado com os jogadores chegou ao hotel. Os integrantes da organizada estouraram rojões e atiraram objetos em direção ao veículo. O principal alvo foi o zagueiro Léo, que foi muito xingado pelo grupo de torcedores.

cobrou e intimidou o atacante Rossi na entrada de seu condomínio, na Barra da Tijuca. O protesto no hotel foi o segundo feito pelos vascaínos nas últimas horas. Na última quinta-feira, a mesma torcida organizada

Sem vencer há quatro jogos e colecionando atuações ruins, o Vasco recebe o São Paulo em São Januário neste sábado, a partir das 21h30, pela 11ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Cruz-Maltino soma 7 pontos e ocupa a 17ª colocação do campeonato.