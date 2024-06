Talles Magno entrou em campo 98 vezes, fez 18 gols e deu 10 assistências pelo New York City - Divulgação / MLS

Talles Magno entrou em campo 98 vezes, fez 18 gols e deu 10 assistências pelo New York CityDivulgação / MLS

Publicado 21/06/2024 18:03

Rio - Além de tentar repatriar Philippe Coutinho , o Vasco busca o retorno de outro cria de São Januário: Talles Magno. O Cruz-Maltino mira a contratação do atacante do New York City, mas a negociação não é simples. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Leia mais: Vasco e Ramón Díaz se aproximam de acerto por retorno

O Vasco já sinalizou o interesse ao staff de Talles Magno, que está incomodado com a baixa minutagem no futebol norte-americano, e acenou com uma proposta de empréstimo.

O Gigante da Colina pretende pagar 100% do salário do jovem de 21 anos, que vê com bons olhos um retorno para o Brasil. A chance de atuar ao lado de Phillipe Coutinho também pode pesar para a negociação se concretizar, apesar do New York City não se mostrar tão interessado em emprestar o atleta.