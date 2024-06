Meia Guilherme Estrella durante treino do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 22/06/2024 13:57

deve apostar no jovem Guilherme Estrella na partida contra o São Paulo, neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Sem Payet, que será desfalque novamente por questões físicas, o garoto de 19 anos foi escalado como titular pelo interino Rafael Paiva no treino da última sexta (21). Rio - O Vasco, neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário., o garoto de 19 anos foi escalado como titular pelo interino Rafael Paiva no treino da última sexta (21).

Caso Estrella realmente comece jogando, será a primeira partida dele como titular no time profissional. O meia é uma promessa da base cruz-maltino e atuou apenas em dois jogos do Carioca neste ano, ambos saindo do banco de reservas.

Outra mudança no time deve ser a entrada de João Victor. O zagueiro treinou no lugar de Léo e deve formar a zaga ao lado de Maicon.

Sendo assim, o provável time do Vasco para enfrentar o São Paulo tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura, JP, Estrella, Adson, David e Vegetti.