Philippe Coutinho tem negociações para retornar ao VascoLindsey Parnaby / AFP

Publicado 21/06/2024 17:16

Além de Fluminense e Botafogo, outro clube do Brasil tem o desejo de impedir o retorno de Philippe Coutinho ao Vasco. O Grêmio admitiu que conversou com o meia de 32 anos há cerca de um mês sobre a possibilidade de uma possível negociação na janela de transferências europeia. As informações são do "ge". Porto Alegre -, outro clube do Brasil tem o desejo de impedir o retorno de Philippe Coutinho ao. O Grêmio admitiu que conversou com o meia de 32 anos há cerca de um mês sobre a possibilidade de uma possível negociação na janela de transferências europeia. As informações são do "ge".

Coutinho, entretanto, afirmou que prioriza um retorno ao Vasco, clube que o formou como jogador profissional. Apesar disso, o meia não descarta ouvir propostas do Grêmio caso a negociação com o Cruz-Maltino não evolua.

O Tricolor Gaúcho monitora a situação e conta com a boa relação de Coutinho com o Luís Vagner Vivian, diretor executivo da equipe, como um trunfo para trazer o jogador. O dirigente trabalhou com o meia por anos na seleção brasileira.