Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/06/2024 07:30 | Atualizado 21/06/2024 07:32

Rio - O Vasco vive uma crise que não parece ter fim. Após a derrota para o Juventude, na última quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi, o Cruz-Maltino voltou para a zona de rebaixamento e viu o risco de queda para a segunda divisão aumentar. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Gigante da Colina tem 51,3% de chances de cair para a Série B.

Com apenas duas vitórias e sete pontos conquistados em dez partidas disputadas, o Vasco ocupa o 17º lugar no Brasileirão.. A derrota para o Juventude foi a terceira nos últimos quatro jogos e resultou na demissão do técnico Alvaro Pacheco