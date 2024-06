Ramón Díaz comandou o Vasco entre julho de 2023 e abril de 2024 - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 21/06/2024 13:53

demissão de Álvaro Pacheco na última quinta-feira (20), o Vasco iniciou conversas com Ramón Díaz para discutir um possível retorno do argentino. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o técnico que comandou o Cruz-Maltino entre 2023 e 2024 é um dos nomes favoritos da diretoria para assumir o cargo deixado pelo português. Rio - Em busca de um novo treinador após a, oiniciou conversas com Ramón Díaz para discutir um possível retorno do argentino. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o técnico que comandou o Cruz-Maltino entre 2023 e 2024 é um dos nomes favoritos da diretoria para assumir o cargo deixado pelo português.

O presidente do clube, Pedrinho, comandará a busca por um novo treinador. O mandatário assume a responsabilidade após a saída de Pedro Martins, diretor-executivo, desligado do Cruz-Maltino junto com Álvaro Pacheco.

Ramón e Emiliano, seu filho e auxiliar, saíram do Vasco no dia 27 de abril, após a goleada sofrida para o Criciúma pelo placar de 4 a 0 dentro de São Januário , pela quarta rodada. Desde então, eles estão no Rio de Janeiro e sem clube.

O argentino esteve à frente do Vasco em 43 partidas, com 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 52,7%. O treinador chegou ao Cruz-Maltino no ano passado e conseguiu manter o time na Série A do Brasileirão.