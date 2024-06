São Januário é o estádio do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

São Januário é o estádio do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 21/06/2024 17:08 | Atualizado 21/06/2024 18:21

Em nota, as organizadas também exigem a saída de jogadores como Matheus Carvalho, Galdames, Puma Rodríguez, Rossi, Zé Gabriel, Serginho, Hugo Moura, Clayton e Léo. Além disso, pedem que a braçadeira de capitão seja dada ao atacante Pablo Vegetti ou ao goleiro Léo Jardim.



No final, é pedido que os torcedores compareçam mesmo assim nos arredores de São Januário para que a Barreira do Vasco não perca o movimento do comércio no dia do jogo.

O Gigante da Colina é, atualmente, o 17º colocado no Brasileirão, com sete pontos. A bola rola para a partida contra o São Paulo às 21h30 (de Brasília), neste sábado.