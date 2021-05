Talles Magno Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 14:03

Rio - O Vasco oficializou nesta quarta-feira a transferência do atacante Talles Magno para o New York City FC, dos Estados Unidos. O jogador, de 18 anos, foi negociado por R$ 42 milhões à vista por 90% dos direitos do atacante. O Cruzmaltino tinha 75% dos direitos do atleta e 15% eram do próprio jogador. O dinheiro que cabia aos vascaínos já entrou nos cofres do clube.

A negociação final, incluindo bônus e aditivos, pode chegar a US$ 12 milhões (cerca de R$ 63 milhões). Isso, é claro, se Talles cumprir metas pré-estabelecidas em contrato. Com dinheiro em caixa, a diretoria colocou quitou nesta terça-feira o salário de abril com os funcionários.

Mais um Cria da Colina vai ganhar o mundo e ficamos felizes por isso. @talles_magno2 está indo jogar na @mls no @NYCFC. #RaizÉSerVasco https://t.co/wjxkRLvww1 pic.twitter.com/oncsPyQtwP — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 19, 2021

Os jogadores já haviam recebido, mas ainda têm pendências antigas e esperam a quitação nos próximos dias. O clube ainda anunciou nesta terça que exercerá o direito de compra de 70% dos direitos de MT ao Volta Redonda por R$ 600 mil.

Grande aposta da base do Vasco, Talles Magno foi promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em 2019, com apenas 16 anos. Aliando velocidade e dribles, não demorou a cair nas graças da torcida. A pressão, assim como uma série de lesões, não o deixaram decolar nos anos seguintes. Talles se despede da Colina com cinco gols marcados em 69 jogos.