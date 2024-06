Após ser demitido há quase dois meses, Ramón Díaz está próximo de retornar ao Vasco - Fabio Moreira Pinto / AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 22/06/2024 10:20 | Atualizado 22/06/2024 14:17

Rio - Sem técnico, após demitir o português Álvaro Pacheco , o Vasco tem acordo próximo para o retorno de Ramón Díaz . A possível volta do argentino fará com que o Cruz-Maltino chegue a marca de sete trocas de treinadores em dois anos. Entre os quatro grandes do Rio, o Gigante da Colina é quem mais fez alterações em seu comando no período.