Álvaro Pacheco será demitido pelo Vasco após quatro jogos - Leandro Amorim/Vasco

Álvaro Pacheco será demitido pelo Vasco após quatro jogosLeandro Amorim/Vasco

Publicado 20/06/2024 15:19

derrota por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi. O time carioca precisou atrasar seu retorno ao Rio após o Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, ser fechado por conta do assalto a um carro-forte, que terminou em troca de tiros e um PM morto. Caxias do Sul - Não bastasse a terrível crise dentro de campo, o Vasco também enfrentou problemas fora dele após a. O time carioca precisou, que terminou em troca de tiros e um PM morto.

O Vasco se planejava para voltar ao Rio logo após a partida, mas precisou ficar em Caxias do Sul por mais algumas horas. No fim da manhã desta quinta (20), o local foi liberado após perícia das forças de segurança e o clube carioca embarcou no início da tarde.

já tomou a decisão de demitir o técnico Álvaro Pacheco após quatro jogos e presidente Pedrinho aguarda a volta do time para comunicar a decisão pessoalmente ao português, que somou três derrotas e um empate no comando do Cruz-Maltino, com atuações sofríveis. A chegada do Vasco ao Rio promete. O clubee presidente Pedrinho aguarda a volta do time para comunicar a decisão pessoalmente ao português, que, com atuações sofríveis.

Com a derrota para o Juventude, o Vasco segue estacionado nos sete pontos no Brasileirão, agora vendo a zona de rebaixamento mais perto - a esperar os outros jogos da rodada. O próximo compromisso será no sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, contra o São Paulo, provavelmente já sem Álvaro Pacheco.