Comemoração de David, do VascoLeandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 17/07/2024 20:57

Goiânia - Embalado sob o comando de Rafael Paiva , o Vasco teve mais uma boa atuação e venceu o Atlético-GO por 1 a 0 no Estádio Antônio Accioly, na noite desta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. David anotou o gol do Cruz-Maltino, que ainda teve um gol anulado e um pênalti desperdiçado por Vegetti no primeiro tempo.

Com o resultado, o Gigante da Colina chegou à quarta vitória consecutiva na competição. Agora, soma 23 pontos e aparece na nona posição da tabela do campeonato.

O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV. A partida em questão é válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Atlético-GO e Vasco promoveram um primeiro tempo animado no Estádio Antônio Accioly. O Dragão até começou com mais volume ofensivo, mas não obrigou Léo Jardim a fazer grandes defesas nesse início.

O Gigante da Colina conseguiu a equilibrar a partida e teve uma grande chance para abrir o placar. Por volta dos 15 minutos, Vegetti caiu na área, e arbitragem assinalou o pênalti. O VAR recomendou a revisão do lance, mas Matheus Candançan manteve a decisão depois de uma longa demora no monitor. O próprio Pirata cobrou cobrança, aos 22, e Ronaldo defendeu sem dar rebote.

A penalidade foi um balde de água fria, mas o Cruz-Maltino manteve a cabeça no lugar e balançou as redes três minutos depois, com Praxedes. No entanto, a comemoração durou pouco. O VAR revisou o lance e pegou impedimento de Vegetti na jogada.



Depois dessa pressão vascaína, o Atlético-GO respondeu com uma cabeçada perigosa de Rhaldney, que apareceu sozinho para testar forte. O gol só não saiu porque Léo Jardim apareceu para fazer grande defesa. A bola chegou a bater na trave na sequência. Passada essa sequência frenética, o Vasco teve mais controle e foi melhor até o fim do primeiro tempo.

No retorno do intervalo, a equipe de Rafael Paiva seguiu melhor e foi para cima do Dragão. A postura foi recompensada com um gol logo aos seis minutos. Hugo Moura tocou para David, que recebeu a bola na entrada da área. O camisa 7 dominou, girou e finalizou bonito de canhota. A bola foi no canto esquerdo de Ronaldo, sem chances de defesa.

Depois do gol, Vagner Mancini mexeu no time, mas o Vasco seguia melhor dentro de campo e não deixava o Atlético-GO "entrar" na partida. Com o passar do tempo, o adversário até conseguiu chegar na frente em determinados momentos, mas só fez Léo Jardim trabalhar numa finalização de Guilherme Romão. O time carioca manteve o controle do jogo, soube administrar o resultado e garantiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica



Atlético-GO x Vasco



Data e hora: 17/7/2024, às 19h

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Cartões amarelos: Adriano Martins e Janderson (ACG) / Hugo Moura, Matheus Carvalho e Rayan (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: David (0-1) (06'/2ºT)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)

Ronaldo; Maguinho (Roni, 11'/2ºT), Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal (Baralhas, 35'/2ºT), Rhaldney e Shaylon (Alejo, 11'/2ºT); Janderson (Yony González, 22'/2ºT), Luiz Fernando e Jan Hurtado (Derek, 35'/2ºT).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Rayan, 26'/2ºT), Matheus Carvalho (Zé Gabriel, 43'/2ºT) e Praxedes (JP, 26'/2ºT); Adson (Galdames, 16'/2ºT), David (Victor Luis, 43'/2ºT) e Vegetti.