Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 19/07/2024 21:34

Rio - O Vasco anunciou que optou por suspender a ação na Justiça contra a 777 Partners pelo período de 90 dias. A decisão foi tomada em comum acordo com a A-Cap, seguradora estadunidense que assumiu o controle da 777.

Veja a nota do Vasco:

A Diretoria Administrativa do Club de Regatas Vasco da Gama, no seu compromisso com a transparência e com a defesa do clube, informa que as conversas com A-Cap, atual mandatária da 777 Partners, avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos.

Para isso, a ação, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, deverá ser suspensa em comum acordo entre as partes por 90 dias. Tal medida visa dar ainda mais estabilidade e tranquilidade para a VascoSAF tanto para as suas operações diárias como para a perspectiva de um futuro à altura da história vascaína.

A Diretoria Administrativa do Club de Regatas Vasco da Gama, no seu compromisso com a transparência e com a defesa do clube, informa que as conversas com A-Cap, atual mandatária da 777 Partners, avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos.… pic.twitter.com/Z4O0wqagCL — C.R. Vasco da Gama (@crvasco_br) July 19, 2024

Mesmo com a suspensão da ação, a liminar que tirou o controle da SAF das mãos da 777 continua válida. Dessa forma, o presidente Pedrinho segue à frente do futebol cruz-maltino.

Vale lembrar que, em entrevista coletiva no dia 5 de julho , Pedrinho revelou que foi informado que a 777 Partners não é mais controladora do futebol de nenhum de seus clubes.

O mandatário, na época, conversou com a A-Cap e disse que ela não tem interesse em tocar o futebol do Cruz-Maltino. As partes, de acordo com ele, já tiveram uma reunião e buscarão um novo investidor para o Gigante da Colina.

"Eles (777 Partners), através do Josh e sua diretoria, foram destituídos sobre o controle do futebol. Com relação à A-CAP, eles vieram ao Brasil, tivemos uma reunião, que foi muito cordial. Eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Tivemos mais ou menos 2h30, 3h de reunião para, juntos, buscarmos um novo investidor", disse Pedrinho, na ocasião.