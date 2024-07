Vasco, de Rafael Paiva, sobe de produção a cada jogo - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 19/07/2024 10:03

Rio - Ainda vivendo a expectativa pela estreia de Philippe Coutinho, o Vasco tenta consolidar ainda mais sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Após um início ruim na competição, o Cruz-Maltino já figura na primeira parte da tabela e uma vitória contra o Atlético-MG, no domingo (21), na Arena MRV, pode colocar o clube na zona de classificação para a Libertadores.

Para isso, a equipe de Rafael Paiva se agarra no bom retrospecto recente contra os mineiros. Nos últimos 10 jogos entre os dois times, foram seis vitórias do Vasco, com dois empates e apenas duas vitórias do Galo. Desta vez, o confronto ainda contará com um novo ambiente. Será a primeira vez que o time carioca jogará na Arena MRV, estádio do Atlético-MG inaugurado no ano passado.

O Vasco chega para o duelo embalado sob o comando de Rafael Paiva. Desde que o treinador assumiu o time, foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Atualmente, o Vasco ocupa a nona posição no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Quando Paiva substituiu Álvaro Pacheco, encontro o time no 16º lugar, com sete pontos.