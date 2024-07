Alex Teixeira e Souza foram apresentados na sala de imprensa de São Januário, junto ao diretor Marcelo Sant'Ana - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 19/07/2024 15:20 | Atualizado 19/07/2024 15:50

Souza e Alex Teixeira foram apresentados na tarde desta sexta-feira (19) na sala de imprensa de São Januário. Os novos reforços do Vasco agradeceram pela oportunidade de retorno e reforçaram a vontade de fazer parte deste momento, definido como "crucial na história do clube".

"É uma sensação única. Quando se fala de Vasco, a emoção é muito grande. Eu vivi seis meses fora, só vendo os jogos pela televisão, e estar aqui novamente é uma sensação única. Estou muito feliz de estar aqui de novo", afirmou Alex Teixeira, que usará o número 90, em alusão ao seu ano de nascimento.

"É um reencontro de 14 anos. Sempre desejei estar aqui, voltar. No final do ano passado, eu pensei que de repente esse sonho nunca mais aconteceria, mas Deus é tão bom que me deu a oportunidade de voltar agora, juntamente com o Alex e o Philippe, para um momento que eu acho que é crucial na história do clube, de transição", comemorou Souza, que vestirá a camisa 5.

Alex lembrou da sua passagem, encerrada no final do ano passado, e celebrou a nova oportunidade, revelando que vem conversando com o novo companheiro há semanas sobre reforçar o time. "Em dezembro, quando acabou o meu contrato, eu achei que meu ciclo tinha acabado. Então, Deus me deu uma nova oportunidade de fazer uma nova história. E quando se fala de Vasco, é diferente. Então, tem um mês que a gente [Alex e Souza] vem conversando bastante sobre essa nossa volta", disse.

Souza reforçou a importância de Philippe Coutinho, o grande reforço vascaíno na janela do meio do ano, na vinda dos dois atletas. "Em dezembro, quando eu fui embora, assinei por um ano e meio com o Istanbul Basaksehir. Então, na minha mente, o ciclo teria acabado. Sinceramente, eu fui bem triste porque queria muito poder ajudar o clube de alguma forma, e quando eu não pude, segui a minha carreira e assinei lá. Então, eu achava que esse ciclo não acabaria da forma que eu pensava. Mas como o próprio Alex falou, Deus é tão bom que nos deu essa oportunidade", afirmou.

"Então a gente estava vivendo a nossa vida, é óbvio, torcendo, sendo vascaínos que nós somos, mas ressaltar e agradecer muito a Deus pela vida do Philippe, porque nunca, diante de Deus, eu pedi de alguma forma para ele sugerir. Eu fiquei até impressionado quando ele também sugeriu o Alex, porque nunca tínhamos conversado sobre isso, mas quando ele me ligou em abril, falou 'mano, vamos voltar'. Eu disse: 'Felipe, eu tenho contrato e tal, é difícil, as coisas não são assim'. Ele respondeu 'não, vamos, cara, preciso de vocês lá'. Eu falei: 'vocês quem?'. Ele respondeu: 'do Alex também'. Então, vamos embora."

Alex Teixeira foi revelado pelo Vasco em 2008. Saiu em 2010 para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde ficou por seis anos. Em 2022, retornou ao Cruz-maltino. Por não ter sido bem aproveitado por Ramón Díaz, não renovou o contrato e saiu no final de 2023.

Souza também estreou na categoria profissional vascaína em 2008. Acumula passagens por Grêmio, São Paulo e clubes europeus e asiáticos. Ele estava no Istanbul Basaksehir, da Turquia, e retorna ao clube que o revelou após 14 anos.