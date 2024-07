Kappa é a atual fornecedora de material esportivo do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/07/2024 19:34

Rio - O Vasco quer aproveitar o bom momento da equipe e o impacto da chegada de Philippe Coutinho fora dos gramados. De acordo com o site "ge", o clube planeja usar esses dois trunfos em sua busca por um novo fornecedor de material esportivo.

Nas últimas semanas, o clube foi procurado por marcas interessadas em buscar um acordo. A diretoria, liderada pelo presidente Pedrinho, entende que é possível rediscutir os valores nas próximas rodadas de negociação, em razão do bom momento.

Entre as marcas que conversaram com o Vasco, está a Nike. A empresa inglesa sinalizou que deve apresentar uma proposta até o fim do mês. A Mizuno e a Puma também estão interessadas

O vínculo do Vasco com a Kappa vai até o fim de 2024. A marca tem interesse em seguir com a parceria e está disposta a melhorar o contrato, mas o Cruz-Maltino vem escutando outras empresas. Atualmente, o contrato rende um valor fixo de R$ 600 mil por ano ao time carioca.