Rafael Paiva é o técnico do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 21/07/2024 19:34 | Atualizado 21/07/2024 19:35

Belo Horizonte - Rafael Paiva analisou a derrota do Vasco para o Atlético-MG por 2 a 0 , neste domingo (21), na Arena MRV. O treinador pontuou que a ideia era manter o padrão, mas admitiu que o time encontrou dificuldades diante da pressão do Galo, que empurrou o Cruz-Maltino para trás. Por outro lado, viu uma melhora da equipe na etapa complementar.

"Acho que muito mérito do Atlético também. A gente já tinha visto que era uma equipe extremamente qualificada. A ideia era tentar jogar, tentar manter o padrão que vínhamos fazendo nos últimos jogos, mas sabíamos que o Atlético iria pressionar muito forte, que iria tentar tirar o controle do jogo através da posse. A gente sabia que, em algum momento, eles iriam conseguir fazer a gente baixar. Quando baixamos... Sabíamos que era o ponto forte deles", disse Paiva.

"Tentamos manter uma pressão o mais alto possível, mas, pela qualidade deles, eles foram nos empurrando para trás. Ali, não conseguimos encontrá-los defensivamente, em bloco mais baixo. Eles tiveram um volume alto próximo da nossa área que realmente não conseguimos neutralizar. O primeiro tempo foi mais ou menos essa a história. Saímos em uma outra transição, mas no segundo tempo, a gente conseguiu mais jogar com a bola. Na minha visão, a gente conseguiu fazer um jogo bom no segundo, com bom volume, principalmente de chegar no campo do Atlético. Ainda precisamos ajustar um pouco mais as finalizações", completou.

O jogo desta tarde foi marcado pelas estreias de Alex Teixeira, Emerson Rodríguez e Philippe Coutinho. Os três iniciaram a partida no banco, mas participaram do segundo tempo.



"A gente sabe que tem um frisson muito grande, principalmente pela do Coutinho, mas a gente tem total noção de que eles precisam ganhar minutos com paciência. Eles ainda não estão aptos para jogar um jogo todo, precisamos respeitar esse processo. Coutinho jogou quase 30 minutos, Alex um pouco menos, Emerson, 45", pontuou o treinador.

"Ele já estava jogando nos Estados Unidos. Devagar, esses jogadores vão estar num nível melhor, mais aptos para jogarem por mais tempo. Tenho certeza que eles vão nos ajudar mais nos próximos jogos. O importante e que estrearam mostrando todo o potencial deles. A gente ia atrás do placar, e eles tentaram o tempo todo", prosseguiu.

Perguntado especificamente sobre Philippe Coutinho, Paiva não poupou elogios. Ele destacou o profissionalismo do meio-campista e o respeito do atleta aos planos do clube. O treinador ainda pediu paciência nesse processo de readaptação do jogador, que não disputava uma partida desde maio.



"Coutinho é um atleta e uma pessoa maravilhosa. Ele é extremamente profissional. Desde o primeiro dia, se colocou à disposição para ajudar da melhor maneira possível. Respeitou todos os planos que a gente colocou para ele, de treino, de trabalho, de treinar às vezes na folga de outros atletas. Ele é extremamente profissional. Temos que ter paciência para essa readaptação", destacou Rafael Paiva.

"É um jogador extremante talentoso, mas há uma readaptação ao futebol brasileiro. Por enquanto, tem sido tudo muito tranquilo, muito pelo profissionalismo do Coutinho, assim como o Alex, Emerson e Souza. Tem sido muito prazeroso trabalhar com um jogador com essa história no futebol mundial, com nível de profissionalismo que ele tem. Tem sido muito prazeroso. Tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias para o torcedor vascaíno. É a gente ter paciência que as coisas vão acontecer", finalizou.