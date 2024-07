Lance do jogo entre Atlético-MG e Vasco - Pedro Souza/Atlético

Publicado 21/07/2024 17:55 | Atualizado 21/07/2024 18:50

Belo Horizonte - O Vasco perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 na Arena MRV, na tarde deste domingo (21), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk fez os dois gols da partida, que foi marcada pela estreia de Philippe Coutinho. O meio-campista ganhou minutos no segundo tempo, quando o time carioca já estava atrás no marcador. Alex Teixeira e Emerson Rodríguez também entraram em campo na etapa complementar.

Com o resultado, a sequência de quatro vitórias seguidas do Cruz-Maltino chegou ao fim. A equipe de Rafael Paiva permaneceu com 23 pontos e caiu na tabela do campeonato.

Como o jogo diante do Cuiabá foi adiado, o Vasco volta a campo só no próximo fim de semana. O Gigante da Colina enfrentará o Grêmio no domingo (28), a partir das 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.



A partida



O primeiro tempo foi marcado por um jogo de ataque contra defesa. O Atlético-MG pressionava e dominava as ações. Já o Vasco apenas se defendia, mostrava dificuldade para avançar no campo e não conseguiu uma finalização sequer. Nesse cenário, o Galo chegou a balançar as redes aos 24 minutos, com Bernard, após batida de escanteio de Scarpa. O assistente, porém, confirmou que a bola passou por fora da linha de fundo.

O gol anulado foi um alívio para o Vasco, mas o sentimento durou pouco. Aos 27 minutos, o time mineiro conseguiu furar a zaga vascaína. Scarpa recebeu em liberdade pelo lado direito e cruzou na medida para Hulk, livre de marcação, completar de cabeça.



Mesmo em desvantagem no placar, o Cruz-Maltino não conseguiu acordar. O Galo, por sua vez, manteve a pegada e contou com uma falha de Praxedes para ampliar a vantagem, aos 39 minutos. O volante recuou errado para trás e deixou Hulk cara a cara com Léo Jardim. O zagueiro Léo chegou a alcançar o atacante e tentou fazer o corte. No entanto, a posse continuou com o camisa 7, que passou pelo goleiro e finalizou para o gol vazio.

Posteriormente, o Atlético-MG quase fez o terceiro, mas a zaga salvou em cima da linha. O Vasco, por sua vez, só conseguiu uma escapada perigosa, quando Paulo Henrique recebeu boa bola pelo lado direito. Ele tinha Vegetti na área, mas pegou mal, e o Pirata não conseguiu finalizar.

Na etapa complementar, o cenário mudou. O Vasco voltou melhor, passou a ter mais posse de bola e empurrou o Galo para trás. Dessa forma, o Gigante da Colina conseguiu finalmente finalizar na partida e trazer perigo à meta atleticana.

Após os 18 minutos, o time da casa conseguiu sair um pouco mais para o ataque e respirar na partida. Apesar disso, o Vasco ainda era superior, mas o gás foi acabando com o passar do tempo. Assim, o jogo terminou com o placar de 2 a 0.

Ficha técnica

Atlético-MG 2 x 0 Vasco



Data e hora: 21/7/2024, às 16h

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Junior Alonso (CAM) / Hugo Moura (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Hulk (1-0) (27'/1ºT) / Hulk (2-0) (39'/1ºT)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Battaglia e Junior Alonso; Fausto Vera (Paulo Vitor, 45'/2ºT), Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Lyanco, 41'/2ºT) e Bernard (Saravia, 22'/2ºT); Paulinho (Vargas, 41'/2ºT) e Hulk.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza, 33'/2ºT), Matheus Carvalho (Zé Gabriel, 41'/2ºT) e Praxedes (Emerson Rodríguez, Intervalo); Adson (Philippe Coutinho, 22'/2ºT), David (Alex Teixeira, 33'/2ºT) e Vegetti.