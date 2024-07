Marcação em cima de Vegetti, do Vasco - Pedro Souza/Atlético

Marcação em cima de Vegetti, do VascoPedro Souza/Atlético

Publicado 21/07/2024 18:40

Belo Horizonte - Neste domingo, 21, o Vasco perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 na Arena MRV , em jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk anotou os dois gols do dia. A partida também foi marcado pelas estreias de Alex Teixeira, Emerson Rodríguez e Philippe Coutinho, reforços do Cruz-Maltino para a sequência da temporada. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, a sequência de quatro vitórias seguidas do Cruz-Maltino chegou ao fim. A equipe de Rafael Paiva permaneceu com 23 pontos e caiu na tabela do campeonato.

Como o jogo diante do Cuiabá foi adiado, o Vasco volta a campo só no próximo fim de semana. O Gigante da Colina enfrentará o Grêmio no domingo (28), a partir das 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.