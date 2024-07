Philippe Coutinho na chegada do Vasco à Arena MRV - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 21/07/2024 18:22

Belo Horizonte - A derrota para o Atlético-MG por 2 a 0 , neste domingo (21), foi o primeiro jogo de Philippe Coutinho no retorno ao Vasco . Após a partida, o meio-campista celebrou a estreia, mas não escondeu frustração pelo resultado. Ele, que não disputava uma partida oficial desde maio, também pontou que tem dado o máximo para estar no mesmo nível do grupo.

"Muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco de novo num jogo oficial. Óbvio que o resultado não era o que a gente queria. Agora, vamos pensar em trabalhar bem a semana, porque temos um jogo super importante. Claro que o ritmo de jogo vou ganhando pouco a pouco. Eu vim de bastante tempo inativo, mas estou dando meu máximo para poder estar no mesmo nível do pessoal o quanto antes", disse Philippe Coutinho, à TV Globo.

Os gols do jogo foram marcados por Hulk, ainda no primeiro tempo. Coutinho iniciou a partida no banco de reservas e entrou em campo aos 22 minutos da etapa complementar, no lugar de Adson.

"No primeiro tempo, a gente acabou defendendo muito atrás. Acredito que eles ficaram com mais posse de bola e tiveram mais tranquilidade de trabalhar de um lado e do outro. No segundo tempo, o professor fez essa mudança para a gente marcar mais em cima. Resultou num melhor segundo tempo, mas óbvio que, como um grupo, temos que fazer melhor".

Com o resultado, a sequência de quatro vitórias seguidas do Cruz-Maltino chegou ao fim. A equipe de Rafael Paiva permaneceu com 23 pontos e caiu na tabela do campeonato.

Como o jogo diante do Cuiabá foi adiado, o Vasco volta a campo só no próximo fim de semana. O Gigante da Colina enfrentará o Grêmio no domingo (28), a partir das 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.