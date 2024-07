João Victor sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral lateral do joelho direito - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 23/07/2024 09:22

Rio - Sem atuar desde o empate contra o Botafogo no fim do mês passado, o zagueiro João Victor, de 26 anos, só deverá voltar aos gramados no próximo dia 10, no clássico contra o Fluminense. Com isso, o Vasco acelerou suas buscas no mercado em busca de um reforço para o setor. As informações são do portal "GE".

O entendimento é de que a equipe carioca precisa de um atleta mais confiável no setor para suprir a ausência de João Victor, neste momento, e posteriormente formar dupla com o zagueiro, quando ele estiver de volta.



Curiosamente na ausência de João Victor, o Vasco viveu seu período com menos instabilidade defensiva. O Cruz-Maltino não sofreu gols em três dos últimos cinco jogos que disputou no Brasileiro, tendo conquistado quatro vitória seguidas na competição. A série positiva foi interrompida no último domingo na derrota para o Atlético-MG.



A dupla de defesa titular foi formada nos últimos jogos por Maicon e Léo. Além deles, Lyncon e Rojas também receberam oportunidades. João Victor sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral do joelho direito. O procedimento não foi cirúrgico.