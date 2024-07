Ramón Díaz e Vasco vivem batalha judicial - Leandro Amorim / Vasco

Ramón Díaz e Vasco vivem batalha judicialLeandro Amorim / Vasco

Publicado 25/07/2024 07:21

Rio - Ramón Díaz já assumiu o Corinthians, mas as pendências entre o argentino e o Vasco continuam. O Cruz-Maltino acionou a Justiça cobrando R$ 30 milhões do técnico por conta da multa rescisória do contrato entre as partes. As informações são do jornalista Joel Silva.

A saída de Ramón Díaz do Vasco ocorreu no dia 27 de abril, quando o Cruz-Maltino foi goleado por 4 a 0 pelo Criciúma, em São Januário. Porém, as partes discordam do que ocorreu naquele dia. O argentino alega ter sido demitido, enquanto o clube carioca acredita que o treinador pediu permissão.



Em relação a ação judicial, o Vasco alega ter relatos de funcionários do clube carioca que teriam testemunhado a comissão de Ramón Díaz solicitando o desligamento após o jogo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro.



O treinador argentino já havia acionado a Fifa cobrando o Vasco no último dia 10. O valor solicitado por Ramón Díaz é o mesmo que o clube carioca. Na passagem pelo Cruz-Maltino, o argentino ajudou o clube a se salvar do rebaixamento no Brasileiro de 2023.