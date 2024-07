Gonzalo Álvarez, atacante do Audax Italiano - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2024 16:59

Rio - O atacante Gonzalo Álvarez, do Audax Italiano (CHI) entrou na mira do Vasco . O clube carioca buscou informações sobre o atleta de 27 anos, mas ainda não realizou proposta oficial. As informações são do 'ge'.

O chileno é canhoto e atua pelo lado esquerdo do ataque, uma das posições carentes do elenco cruz-maltino. A ideia do Vasco é reforçar o setor nesta janela de transferências e Gonzalo Álvarez, que tem contrato com o Audax Italiano até o fim desta temporada, surge como opção.

Em nove jogos nesta temporada, ele balançou as redes três vezes e deu uma assistência. O Audax Italiano é o 15º colocado do Campeonato Chileno, com 14 pontos em 16 rodadas.



Até o momento, o Vasco anunciou quatro reforços: o volante Souza, o meia Philippe Coutinho e os atacantes Alex Teixeira e Emerson Rodríguez.