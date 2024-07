Payet sorri em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 27/07/2024 17:41

Rio - O técnico Rafael Paiva, do Vasco , contará com Payet e Souza para o jogo diante do Grêmio. Os dois foram relacionados e viajam junto com o grupo para Chapecó, palco da partida deste domingo (28).

O francês não entra em campo desde o dia 3 de julho, quando o Cruz-Maltino venceu o Fortaleza por 2 a 0, em São Januário. Recuperado de um edema em um músculo posterior da coxa esquerda, volta a ficar à disposição. Já Souza é reforço do Vasco para a sequência da temporada e pode fazer a estreia pelo time no jogo contra o Grêmio.

Souza é jogador do Vasco Matheus Lima/Vasco

Por outro lado, Adson é desfalque. Como planejado, de acordo com o Vasco, ele foi preservado em razão do "risco elevado para lesão muscular". Além dele, também ficam de fora: João Victor, que iniciará a transição com preparação física em breve; e Praxedes, por opção técnica.

Veja a lista de relacionados

Relacionados para a viagem rumo ao estado de Santa Catarina



João Victor o atleta evolui satisfatoriamente no tratamento com atividades no campo acompanhado da fisioterapia e iniciará transição com preparação física em breve;



Adson o atleta será preservado da viagem… pic.twitter.com/OZ7XHqXbtA — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 27, 2024

O Vasco enfrentará o Grêmio neste domingo, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.