Pablo Vegetti vem conquistando os torcedores do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 26/07/2024 09:00 | Atualizado 26/07/2024 09:01

Rio - Destaque na permanência na Série A no ano passado e artilheiro do Vasco em 2024 com 14 gols, Pablo Vegetti, de 35 anos, vem a cada dia construindo sua história no clube carioca. O argentino completou recentemente 50 jogos no Cruz-Maltino e espera poder atuar por mais tempo em São Januário.

"Desde que cheguei ao clube conheci a história do Vasco… busquei fazer o meu trabalho. Depois, conquistar a torcida e o clube, é muito importante mas que acho que é fruto do trabalho que venho fazendo em cada treino, a cada jogo e nada mais que isso. Entregando o meu máximo sempre, vivendo cada jogo como se fosse uma final pois vivo a minha vida dessa forma. Para mim o futebol é minha vida. Então até o último dia vou viver da mesma maneira", afirmou em entrevista à Vasco TV.



Vegetti reforçou seu entendimento coletivo do esporte e afirmou que mesmo em tão pouco tempo já construiu uma relação de carinho com o Vasco.



"Tento transmitir em meu jogo muita paixão pois para mim o futebol é tudo e tento desfrutar muito. Tento conviver com a pressão necessária que tem esse trabalho. Não jogo para conquistar a torcida, jogo para ajudar meus companheiros, para fazer o trabalho que pede o treinador, entregar tudo para o clube que confiou em mim e depois o carinho é recíproco. Tenho muito carinho por essa camisa mesmo com o pouco tempo", disse.