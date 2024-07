Lance do jogo entre Grêmio e Vasco - Liamara Polli/Grêmio FBPA

Publicado 28/07/2024 21:01

Santa Catarina - O Vasco perdeu para o Grêmio por 1 a 0 na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (28). A chuva castigou o gramado, que ficou pesado, com poças d'água e lama em alguns trechos. O Cruz-Maltino teve dificuldade para jogar nesse cenário e viu Soteldo marcar e garantir a vitória da equipe gaúcha.

Agora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe de Rafael Paiva volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida em questão é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Red Bull Bragantino. As duas equipes medirão forças no sábado, a partir das 19h, em São Januário. O Gigante da Colina tem 23 pontos e aparece na 11ª primeira colocação do campeonato.

O jogo

A partida ficou condicionada pela situação do gramado. Uma forte chuva em Chapecó castigou o campo, que ficou pesado, com poças e lama em alguns trechos.

Dessa forma, as duas equipes recorreram a bola aérea para atacar. Nesse cenário, o Grêmio foi superior e empilhou chances de gol, mas o Vasco segurou a pressão. O Cruz-Maltino, por sua vez, só conseguiu assustar por volta dos 41 minutos, quando Vegetti apareceu livre para cabecear e acertou a trave. Os cariocas ainda pegaram o rebote, mas a bola foi em cima da defesa gremista.

No retorno do intervalo, o cenário se manteve. O Vasco seguia com muita dificuldade para jogar e via o Grêmio dominar as ações. Aos 12 minutos, o Cruz-Maltino não conseguiu mais suportar a pressão gaúcha. Pavón passou por Maicon e descolou bom passe para Soteldo. O camisa 7 do Tricolor invadiu a área e bateu no canto esquerdo de Léo Jardim para balançar as redes.

Depois disso, o Grêmio naturalmente diminuiu a pressão que fazia. O Vasco, então, começou a conseguir chegar ao campo de ataque e até criou duas boas chances na bola aérea, com Léo e Vegetti. Entretanto, a bola saiu pela linha de fundo em ambas. Na reta final, a equipe de Rafael Paiva ainda pressionou em busca do empate, mas não conseguiu o gol.

Ficha técnica

Data e hora: 28/7/2024, às 19h

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG)



Cartões amarelos: Pavón, Dodi e Kannemann (GRE) / Matheus Carvalho, Lucas Piton, David e Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Soteldo (1-0) (12'/2ºT)

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; Rodrigo Ely, Kannemann e Jemerson; João Pedro (Natã), Villasanti (Fábio), Dodi (Pepê) e Reinaldo; Cristaldo (Arezo), Soteldo e Pavón (Gabriel Nunes).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon (GB), Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura, Matheus Carvalho e Philippe Coutinho (Payet); Emerson Rodríguez (Rojas), David e Vegetti.