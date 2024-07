Vegetti é autor de quase metade dos gols do Vasco no Brasileirão - Leandro Amorim/Vasco

Vegetti é autor de quase metade dos gols do Vasco no Brasileirão Leandro Amorim/Vasco

Publicado 28/07/2024 21:55

Santa Catarina - Vegetti fez um forte desabafo e não escondeu a insatisfação com a arbitragem e com o Grêmio, na noite deste domingo (28), após a derrota do Vasco por 1 a 0 em Chapecó . O atacante criticou o estado do gramado na Arena Condá e disse que o Tricolor chorou a semana toda.

Ele se referiu às queixas do clube gaúcho após o empate com o Corinthians na rodada passada. O Grêmio não concordou com uma marcação de pênalti para o rival, e a diretoria fez uma queixa formal à arbitragem na CBF.

"Um jogo que não pudemos jogar por causa do campo, pelo rival e pelo árbitro. Eles (Grêmio) reclamaram depois da partida contra o Corinthians, choraram toda a semana. Não se pode jogar futebol assim. Fez tumulto... Impossível, impossível, muito anti-futebol. Parece que você tem que queixar-se, chorar para que te ajudem um pouquinho. É impossível jogar futebol assim. Foi uma partida que o campo também não tinha condições de jogar, mas as queixas e o que choraram os jogadores e o treinador (do Grêmio). Reclamam a todo tempo. Uma lástima", disse Vegetti, ao Premiere.

Agenda do Vasco

Agora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe de Rafael Paiva volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida em questão é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Red Bull Bragantino. As duas equipes medirão forças no sábado, a partir das 19h, em São Januário. O Gigante da Colina tem 23 pontos e aparece na 11ª primeira colocação do campeonato.