Marcelo Sant'Ana é o Executivo de Futebol do Vasco

Publicado 28/07/2024 23:00 | Atualizado 28/07/2024 23:01

Nesse sentido, ele destacou que o Cruz-Maltino "não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians". O Tricolor Gaúcho reclamou bastante de um pênalti marcado para a equipe paulista na rodada passada e fez queixa na CBF.

"Aí você vê com 40 segundos o árbitro, de maneira precipitada, já dá um amarelo para um atleta do Vasco e já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, os senhores puderam observar como várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o Vegetti, que estava tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar é com o defensor que está impedindo a cobrança", disse Marcelo Sant'Ana.

Veja o pronunciamento completo

A gente tem observado isso ao longo do campeonato. O Vasco poderia ter falado no jogo contra o Atlético-MG, que teve um lance de cotovelada no Praxedes no primeiro tempo, com cinco minutos, que o árbitro não foi nem ao VAR. Se a gente quisesse ir na rodada anterior, contra o Atlético-GO, o Vasco teve um gol anulado que não teve indicação no lance do impedimento, não passou imagem, a transmissão não comentou.

Se a gente quisesse ter pontuado desde antes erros gravíssimos, o Vasco já teria todo direito e autônima para pontuar. A gente tentou aguentar para não aumentar esse nível de pressão na arbitragem. Mas chega uma hora que parece que se os clubes não se posicionam em público, a comissão de arbitragem, presidida pelo doutor Wilson Seneme, não toma providência. O Vasco, a partir do dia de hoje, quer que a comissão de arbitragem fique mais atenta, tenha um pouco mais de rigor nas escalas, e que os árbitros tenham um pouco mais de autonomia para fazer seu trabalho.