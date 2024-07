Rafael Paiva, do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 28/07/2024 23:21

Santa Catarina - Rafael Paiva deu destaque para a forte chuva em Chapecó e o estado do gramado da Arena Condá ao analisar a derrota do Vasco para o Grêmio por 1 a 0 , neste domingo (28). Nesse sentido, ele ressaltou que o jogo desta noite foi atípico. O treinador ainda pontuou que qualquer escorregão no meio poderia gerar chances de transição rápida para o adversário, como aconteceu no gol do Tricolor.

"Jogo muito atípico. Saiu demais do que a gente achou que pudesse controlar o jogo. A chuva, o estado do campo nos atrapalhou demais de tentar jogar. Sabíamos que seria um jogo de disputa, de muita disputa, de segunda bola, jogo que qualquer escorregão no meio gerava uma transição perigosa. Foi exatamente isso que aconteceu. Numa cobrança de lateral, tomamos uma transição e gol", destacou Rafael Paiva.

"Sabíamos que o jogo iria ser condicionado em bola parada. Acho que a gente teve algumas chances na bola parada que não conseguimos concluir em gol. É um jogo que sai muito do contexto normal. Jogo de muita briga, muita luta, muita segunda bola, mas não conseguimos fazer o gol", concluiu.

A arbitragem também esteve em pauta na coletiva. Isso porque tanto o capitão Vegetti quanto o executivo Marcelo Sant'Ana se pronunciaram e fizeram críticas.

"O Marcelo já falou sobre arbitragem, não vou entrar muito. Acho que dificulta, a gente tenta sempre passar para eles para o árbitro não ser a estrela principal do jogo. Tentamos passar isso para eles o tempo todo. Focar no jogo, focar no que podemos controlar. Arbitragem a gente não controla, e é esse o caminho que eu vou trabalhar com os atletas. A gente focar no que podemos mudar, fazer para o próximo jogo, a importância do jogo de mata-mata. A gente tem que seguir no que podemos controlar", disse.

Agenda do Vasco

Agora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe de Rafael Paiva volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida em questão é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Red Bull Bragantino. As duas equipes medirão forças no sábado, a partir das 19h, em São Januário. O Gigante da Colina tem 23 pontos e aparece na 11ª primeira colocação do campeonato.