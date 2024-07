Philippe Coutinho é ovacionado durante apresentação em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 29/07/2024 18:06

Rio - A torcida do Vasco promete fazer mais uma grande festa em São Januário na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para o duelo com o Red Bull Bragantino, no sábado (3), às 19h (de Brasília), foram esgotados em menos de seis horas.

O confronto deve marcar a tão esperada reestreia de Philippe Coutinho no Rio de Janeiro, que busca a primeira vitória pelo Cruz-Maltino desde que retornou.

O Vasco está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Em caso de vitória sobre o Red Bull Bragantino, passará o adversário paulista e ficará na primeira parte da tabela.

Antes do duelo no Brasileirão, o time comandado por Rafael Paiva entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida contra o Atlético-GO será na próxima quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), em Goiânia.