Andrey Santos atua no futebol francês - Divulgação / Strasbourg

Andrey Santos atua no futebol francêsDivulgação / Strasbourg

Publicado 30/07/2024 11:42 | Atualizado 30/07/2024 11:48

Rio - Jogador do Chelsea e atualmente emprestado ao Strasbourg, da França, Andrey Santos, de 20 anos, ainda tem muito a viver no futebol europeu, porém, o jovem já sonha com um possível retorno ao Vasco. O volante tem o desejo de repetir o que fez Philippe Coutinho e voltar ao clube carioca ao lado de outras revelações da base.

"Sempre é bom ter esse retorno, você voltar ao time que te colocou para o mundo. A gente sonha. Eu brinco com Marlinho (Marlon Gomes), com (Gabriel) Pec, para um dia a gente estar de volta", afirmou em entrevista ao portal "Trivela".



Coutinho retornou o Vasco nesta temporada, após atuar por 14 anos no futebol do exterior. O apoiador indicou o volante Souza e o atacante Alex Teixeira, que também foram revelados na base vascaína, e acabaram sendo contratados.



Gabriel Pec e Marlon Gomes deixaram o Vasco recentemente. O atacante, de 23 anos, atua pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Já o volante, de 20 anos, se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.