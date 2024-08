Finalização de Vegetti para empatar o jogo contra o Atlético-GO - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 01/08/2024 00:02 | Atualizado 01/08/2024 00:06

Goiânia - Vegetti foi sincero ao analisar o empate do Vasco com o Atlético-GO por 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly , na noite desta quarta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante admitiu que o Cruz-Maltino não fez uma boa partida e viu o Dragão melhor em campo. Ele ainda ressaltou que o time precisa recuperar o nível que apresentou em outros compromissos.

"A gente não fez um bom jogo. Vínhamos de uma sequência em que abaixamos o nível, abaixamos a concentração. Acredito que o Atlético jogou melhor. Estamos vivos, precisamos melhorar. Vamos voltar para casa agora, depois de quatro jogos fora, e recuperar o nível que tínhamos. Hoje, empatamos e saímos vivos daqui, mas temos que melhorar. Estamos na metade do caminho. Estamos muito melhores do que no ano passado, mas ainda não conseguimos nada", disse Vegetti, à TV Globo.

O Cruz-Maltino, aliás, perdia a partida por 1 a 0 até a reta final de partida. Aos 43 minutos, porém, Lucas Piton levantou bola na medida para Vegetti finalizar e deixar tudo igual no marcador.

"(O gol) É importante, importante para o jogo sair empatado, mas a gente não se conforma, saímos chateados porque não fizemos um bom jogo. Fomos superados pelo Atlético-GO. Temos que ser realistas. Quando a gente joga mal, joga mal. Quando a gente joga bem, joga bem. Hoje, não fizemos as coisas bem. Temos que trabalhar, seguir trabalhando, voltar ao que fizemos contra o São Paulo", concluiu o Pirata.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (6/8), às 21h45, em São Januário. Vitória por qualquer placar garante o Vasco nas quartas de final. Um novo empate força a decisão por pênaltis.