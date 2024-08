Coutinho teve atuação apagada e saiu no segundo tempo - Heber Gomes/AGIF/Estadão Conteúdo

Coutinho teve atuação apagada e saiu no segundo tempoHeber Gomes/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 31/07/2024 23:29

Goiânia - O Vasco não fez uma grande jogo diante do Atlético-GO, mas acreditou até o fim e buscou o empate em 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly, na noite desta quarta-feira (31), pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil. O Dragão saiu na frente logo aos sete minutos, com Emiliano Rodríguez. O time da casa, aliás, empilhou chances claríssimas na etapa inicial, mas errou na hora de concluir. No segundo tempo, também teve oportunidades, mas o problema persistia. O Cruz-Maltino, então, castigou os vacilos do adversário e deixou tudo igual aos 43, com Vegetti.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (6/8), às 21h45, em São Januário. Vitória por qualquer placar garante o Vasco nas quartas de final. Um novo empate força a decisão por pênaltis.

Antes, o Vasco foca no Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrentará o Red Bull Bragantino no sábado, a partir das 19h, também em São Januário. Esta parida é válida pela 21ª rodada do campeonato.

O jogo

O Vasco fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado no Estádio Antônio Accioly e saiu atrás no marcador logo aos sete minutos. Luiz Fernando avançou pelo lado esquerdo e tocou para Emiliano Rodríguez, que entrou com liberdade pelo lado esquerdo da área. Mesmo com pouco ângulo, o uruguaio encheu o pé e balançou as redes.

A partir daí, a pressão atleticana aumentou. O Vasco mostrou uma desorganização defensiva muito grande e permitiu ao Dragão chegar no ataque com extrema facilidade. O time goiano, inclusive, conseguiu trocar passes em diversas dentro da própria área do Gigante da Colina.

O Atlético-GO empilhou chances claríssimas, mas, para sorte do Vasco, vacilou na conclusão das jogadas criadas. Quando finalmente acertou, Paulo Henrique apareceu para salvar praticamente em cima da linha.



A equipe do técnico Rafael Paiva só conseguiu levar perigo em uma oportunidade, por volta dos 25 minutos, numa jogada de escanteio. Coutinho levantou a bola na medida para David, que estava sozinho. No momento do cabeceio, porém, a zaga atleticana apareceu para atrapalhar a conclusão.

No retorno do intervalo, o Atlético-GO não impôs aquele mesmo ritmo, o que permitiu o Vasco respirar no jogo e até mesmo aparecer um pouco mais no ataque. Entretanto, ainda não era suficiente para o empate. Rafael Paiva, então, promoveu a entrada de Payet na vaga de David - portanto, foi a primeira vez do francês em campo com Philippe Coutinho.

Coincidentemente, logo depois da mexida, dois lances lá e cá movimentaram a partida. Primeiro, Adson fez grande jogada individual, invadiu a área e cruzou rasteiro, mas Pedro Rangel conseguiu espalmar. Na sequência, o Dragão puxou contra-ataque e assustou com a cabeçada de Alejo.

Depois disso, o Atlético-GO se animou na partida e voltou a ser perigoso. Contudo, mais uma vez, seguia com muita dificuldade para concluir as jogadas criadas.

Assim, a máxima "quem não faz, leva" apareceu no Estádio Antônio Accioly. Na reta final, quando a derrota parecia certa, o Vasco buscou o empate. Aos 43 minutos, Lucas Piton levantou bola na área na medida para Vegetti. O atacante finalizou de primeira para deixar tudo igual no placar.

A partida, aliás, mudou completamente após o gol. Isso porque Maguinho perdeu a cabeça e agrediu Vegetti. Com auxílio do VAR, o lateral-direito foi expulso. O Vasco ficou com um homem a mais, mas o jogo já estava no fim, e não teve tempo para buscar a virada.

Ficha técnica

Atlético-GO x Vasco



Data e hora: 31/7/2024, às 21h30

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)



Cartões amarelos: Maguinho, Baralhas, Adriano Martins, Rhaldney e Gonzalo Freitas (ACG) / Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: Maguinho (ACG)

Gols: Emiliano Rodríguez (1-0) (07'/1ºT) / Vegetti (1-1) (43'/2ºT)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)

Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas e Shaylon (Max, 38'/2ºT); Alejo (Rhaldney, 30'/2ºT), Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Hurtado, 38'/2ºT).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 40'/2ºT), Rojas, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Souza, 24'/2ºT), Matheus Carvalho e Philippe Coutinho (Alex Teixeira, 24'/2ºT); Adson (Emerson Rodríguez, 41'/2ºT), David (Payet, 13'/2ºT) e Vegetti.