31/07/2024

Rio - O Vasco vem de duas derrotas seguidas no Brasileiro, porém, uma sequência anterior de quatro vitórias fez a equipe construir uma vantagem em relação aos clubes que estão na zona de rebaixamento. A gordura possibilita que o Cruz-Maltino possa olhar para a Copa do Brasil como prioridade. Na opinião de Adson, a competição é a principal para o Vasco no ano.

"A gente está muito empolgado com a competição, acho que o momento também favorece isso. É uma competição muito difícil, mas sabemos da importância que é para o clube. É a nossa principal competição, que a gente tem condições de brigar por título. A preparação está sendo muito importante, principalmente esses jogos, essa sequência do Brasileiro", afirmou em entrevista ao portal "GE".



Com o trabalho de Rafael Paiva se consolidando, Adson evoluiu e recebeu mais oportunidades, no entanto, o atacante nega qualquer mágoa com Ramón Díaz, que deixou o clube em abril, e atualmente dirigente o Corinthians.



"Não tem frustração nenhuma. Em todo clube tem um período de adaptação. Eu tinha pouco tempo aqui, acho normal oscilar, não se firmar tão bem na equipe. Talvez também por eu ter ficado um tempo sem jogar na França, não estava tão bem fisicamente, não estava no meu melhor momento. Respeito as escolhas, continuei fazendo meu trabalho. Não sou tanto de falar, sou de trabalhar, acho que estou colhendo o que plantei lá no começo", finalizou.